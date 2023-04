L'enquête récente menée par The Information révèle que l'assistant vocal Siri d'Apple est critiqué en interne pour son inefficacité, poussant certains à envisager son abandon prochain. Les employés d'Apple se moqueraient de Siri, et l'essor des chatbots et des systèmes d'IA avancés menace les assistants vocaux traditionnels. L'enquête s'appuie sur des témoignages d'anciens employés d'Apple travaillant sur l'IA, pointant un dysfonctionnement organisationnel et un manque d'ambition comme raisons du retard de Siri face à ses concurrents. Le départ de trois ingénieurs clés de Siri pour Google aggrave cette situation rapporte nos confrères de BlogTIC

Les systèmes d'IA proactifs et génératifs, comme l'assistant AI d'Augment, pourraient révolutionner la façon dont nous accomplissons des tâches quotidiennes et professionnelles, rendant les outils d'assistance traditionnels potentiellement obsolètes. Contrairement aux assistants vocaux comme Siri et Alexa, qui fonctionnent comme des systèmes de commande et de contrôle, les chatbots exploitent des modèles linguistiques à grande échelle pour générer des réponses uniques et humaines.

La lenteur de Siri à intégrer de nouvelles fonctionnalités est également due à une base de données désorganisée, obligeant les équipes à passer des semaines pour ajouter des fonctions basiques. Cette situation pourrait accélérer la fin de l'assistant vocal d'Apple face à l'intégration rapide de l'IA dans nos services du quotidien.

Les progrès en matière d'IA et l'émergence de chatbots et d'outils d'IA de nouvelle génération pourraient menacer l'avenir de Siri sur les iPhones. Les critiques internes et le manque d'ambition pour améliorer et développer l'assistant vocal pourraient conduire à l'obsolescence de Siri face à des alternatives plus performantes et polyvalentes.