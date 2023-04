Plus d'un an que dure la guerre en Ukraine, et Kiev tente vaille que vaille de résister aux bombardements russes. Il faut dire que sans l'aide occidentale, le pays n'aurait pas résisté bien longtemps. Et face désormais à la guerre qui se prolonge, toutes les tactiques sont bonnes pour éviter des pertes. Selon le site spécialisé Opex360 qui cite des sources britanniques et vidéos diffusées par l'Ukraine, Kiev adopte une stratégie bien étrange, mais qui reste efficace vu le contexte. En effet, face à la menace des frappes russes, l'armée de l'air ukrainienne adopte une nouvelle stratégie pour protéger ses avions et continuer à opérer efficacement.

L'une des méthodes clés pour éviter les attaques ennemies est d'utiliser des autoroutes comme pistes de décollage et d'atterrissage. Cela permet non seulement de disperser les avions sur de vastes zones, mais aussi de les rendre plus difficiles à localiser et à cibler par les forces russes.

La dispersion des escadrons est également essentielle pour protéger les avions de combat ukrainiens. Selon le site, un avion particulièrement adapté à cette stratégie est le Gripen suédois, qui a été conçu pour fonctionner indépendamment des bases aériennes et nécessite peu de maintenance. En établissant des opérations sur des portions d'autoroute rectilignes et sans obstacles, les avions ukrainiens peuvent ainsi réduire leur vulnérabilité et augmenter leur capacité à résister aux frappes russes.

Enfin, la guerre électronique joue un rôle important dans la protection des avions ukrainiens. En combinant ces stratégies, l'armée de l'air ukrainienne parvient à éviter les frappes russes et à maintenir ses opérations malgré les défis posés par le conflit en cours.