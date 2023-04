WhatsApp, l'application de messagerie instantanée appartenant à Meta, franchit une nouvelle étape en intégrant des fonctionnalités de paiement pour ses utilisateurs au Brésil. En se positionnant comme une plateforme de communication et de commerce électronique, WhatsApp veut révolutionner les applications de messagerie. L'ascension fulgurante de WhatsApp, qui compte désormais plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs à travers le monde, a largement éclipsé les SMS en termes de préférence des utilisateurs rappelle nos confrère de BlogTic.

L'application, qui propose des fonctionnalités telles que les appels vocaux et vidéo, les conversations de groupe et le partage de médias, a révolutionné la manière dont les gens communiquent et partagent des informations. Cette mise à jour annoncée de l'application, va permettre aux utilisateurs brésiliens de réaliser des paiements aux entreprises locales directement dans les discussions WhatsApp.

Les utilisateurs pourront ainsi explorer les produits et services proposés par les entreprises, poser des questions et effectuer des transactions sans avoir à quitter l'application. Un chatbot intégré assistera les clients tout au long du processus d'achat et de paiement.

En ajoutant cette fonctionnalité de paiement, WhatsApp s'efforce de devenir une plateforme tout-en-un pour la communication et le commerce électronique. En diversifiant ses services et en répondant aux besoins de ses utilisateurs, l'application pourrait attirer encore plus d'utilisateurs et consolider sa position en tant que leader dans le secteur de la communication et potentiellement du commerce électronique.