Bénin : à l’IAJP, Théodore Holo questionne le rôle des contre-pouvoirs

Le professeur Théodore Holo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, a animé le jeudi 16 avril 2026 une conférence sociale à l’Institut des artisans de justice et de paix (IAJP). Cette rencontre a porté sur le thème des institutions juridiques en Afrique, abordées sous l’angle de leur capacité à constituer des contre-pouvoirs face à l’exécutif.

Dès l’ouverture de son intervention, l’universitaire a retracé l’évolution des systèmes politiques africains depuis les indépendances. Il a rappelé que plusieurs États ont initialement opté pour des régimes à parti unique, caractérisés par une centralisation du pouvoir. Ce choix, orienté vers des objectifs de développement, a conduit à une marginalisation des libertés publiques et à une prééminence durable de l’exécutif.

Héritage institutionnel et recomposition démocratique

Le conférencier a situé un tournant dans les années 1990, avec l’introduction du multipartisme et l’affirmation de l’État de droit dans de nombreux pays africains. Cette phase a permis l’adoption de nouvelles constitutions consacrant la séparation des pouvoirs et la protection des droits fondamentaux.

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Il a rappelé que ce principe repose sur une répartition équilibrée des compétences entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, afin de prévenir les abus. Cette conception s’inscrit dans la tradition du constitutionnalisme, nourrie par les travaux de penseurs comme John Locke et Montesquieu, qui ont théorisé la limitation du pouvoir politique par des mécanismes institutionnels.

Des contre-pouvoirs multiples mais fragiles

Théodore Holo a distingué plusieurs catégories de contre-pouvoirs. Les mécanismes institutionnels incluent la séparation des pouvoirs et, dans certains cas, des formes de décentralisation. Les contre-pouvoirs politiques reposent sur les partis et les médias, à condition qu’ils disposent d’une autonomie réelle. À ces dimensions s’ajoutent les acteurs sociaux, tels que les syndicats, les organisations de la société civile ou les autorités religieuses et traditionnelles.

Dans la pratique, ces dispositifs peinent à contenir l’influence de l’exécutif. Le conférencier a évoqué le rôle du fait majoritaire, qui tend à aligner les assemblées parlementaires sur les positions gouvernementales. Il a également mentionné les leviers dont dispose l’exécutif, notamment l’administration et les forces de sécurité, qui renforcent sa capacité d’action.

Indépendance judiciaire sous contrainte

La situation du pouvoir judiciaire a occupé une part importante de l’analyse. Théodore Holo a pointé plusieurs obstacles structurels à son autonomie. Il a évoqué la dépendance des procédures de nomination, en particulier pour les juridictions constitutionnelles, ainsi que les limites budgétaires qui affectent le fonctionnement des institutions judiciaires.

L’ancien président de la Cour constitutionnelle a également relevé les difficultés d’exécution des décisions de justice. Certaines décisions seraient restées sans effet, ce qui fragilise la crédibilité de l’institution judiciaire. « Le juge doit être un garant effectif des libertés, et non un instrument du pouvoir », a-t-il déclaré au cours de la conférence.

Au Bénin, la Constitution du 11 décembre 1990 consacre formellement la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice, tout en confiant à la Cour constitutionnelle un rôle de régulation du fonctionnement des institutions. Ce cadre juridique sert de référence dans les débats sur l’effectivité de l’État de droit.

La conférence s’est achevée sur un appel à renforcer la culture juridique et le respect des normes constitutionnelles, tant au niveau des gouvernants que des citoyens. Les échanges devraient se poursuivre dans le cadre des activités académiques de l’IAJP, avec d’autres rencontres annoncées sur les enjeux institutionnels.