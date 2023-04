Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a exprimé sa colère envers Vladimir Poutine, souhaitant que le président russe soit enfermé à vie dans une cave sans toilette. Cette déclaration a été faite après la visite d'un village ukrainien libéré il y a un an, où presque toute la population avait été retenue captive dans une cave par les forces russes. Zelensky a révélé que onze personnes ont péri dans ce sous-sol d'une école où près de 367 des 400 habitants de Iaguidné avaient été enfermés pendant 27 jours en mars 2022. Durant cette période, les captifs ont vécu dans l'obscurité totale et ont écrit sur les murs les noms des défunts, ainsi que les paroles de l'hymne ukrainien.

Face au conflit qui s'enlise entre la Russie et l'Ukraine, de nombreux dirigeants mondiaux appellent à une trêve. Cependant, Zelensky ne semble pas prêt à négocier avec Moscou et maintient son objectif de repousser l'armée russe hors du territoire ukrainien. Le général Mark Milley, chef d’État-major de l'armée américaine, estime qu'il sera très difficile pour l'Ukraine de vaincre la Russie cette année, en raison de la présence massive des forces russes en Ukraine. Les États-Unis, qui soutiennent activement l'Ukraine, ont fourni une aide économique et militaire de plusieurs milliards de dollars et continuent de renforcer ce soutien.

Alors que la situation sur le terrain se prépare à d'éventuelles offensives militaires, des dirigeants internationaux tels que Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan et Alexandre Loukachenko appellent les deux parties à privilégier le dialogue pour trouver un consensus et instaurer la paix. Les experts estiment que le conflit russo-ukrainien pourrait connaître des changements significatifs dans les jours et semaines à venir, et que les efforts diplomatiques pour mettre fin à cette crise s'intensifient.