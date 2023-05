Le 9 mai est un jour de commémoration important en Russie, marquant la victoire sur l'Allemagne nazie. Cette année, la commémoration a lieu dans un contexte particulièrement tendu, avec la guerre en Ukraine qui continue de faire rage. Pour Vladimir Poutine et son armée, cette journée représente une occasion de démonstration de force. Le président russe a prononcé un discours depuis Moscou, dans lequel il a accusé certains de chercher à créer un néonazisme et à détruire les pays. "Dans certains pays, on détruit les monuments aux soldats soviétiques, on crée un culte pour les nazies et leurs complices, on cherche à détruite les monuments aux véritables héros", regrette Poutine qui a également affirmé : "leur but est de parvenir à l'effondrement et à la destruction de notre pays".

A l'en croire une guerre a été lancée contre son pays. "La civilisation est de nouveau à un tournant. Une guerre a été lancée contre notre patrie", a-t-il lancé. Il a également souligné l'importance de la tâche militaire en Ukraine, affirmant que l'avenir de la Russie dépendait des soldats combattant sur le front. "Rien n'est plus important actuellement que votre tâche militaire. La sécurité du pays repose aujourd'hui sur vous, l'avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous", a martelé l'actuel président de la Fédération de Russie devant les troupes rassemblées devant lui, dont plus de 500 militaires étaient au front en Ukraine avant de poursuivre "pour la Russie, pour nos valeureuses forces armées, pour la victoire ! Hourra !". Le président de la Fédération de Russie n'a pas manqué de faire un petit clin d'oeil sur l'offensive lancée par son pays en Ukraine.

Selon le numéro un russe, l'offensive trouve sa raison d'être dans la défense de la Russie contre une supposée agression occidentale. Il a défendu le fait que Moscou souhaite un "avenir pacifique". "Nous voulons voir un avenir pacifique, libre et stable", a assuré le chef du Kremlin. En dehors du discours de Vladimir Poutine, il y a également eu un défilé militaire sur la place Rouge à Moscou, auquel ont assisté des milliers de personnes, y compris les chefs d'État et de gouvernement de plusieurs pays d'Asie centrale. Le défilé a commencé à 9 heures du matin, heure belge, et a été suivi d'une cérémonie de dépôt de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Malgré les spéculations sur l'annulation de la parade en raison du conflit en Ukraine, l'événement a eu lieu, avec des mesures de sécurité renforcées.

Un jour important

Le 9 mai est un jour important en Russie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette année, cependant, les commémorations sont placées dans un contexte tendu en raison de la guerre en Ukraine, qui a débuté il y a plus d'un an maintenant. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine sont à leur plus haut niveau depuis des années, et la célébration de la victoire sur l'Allemagne nazie est utilisée comme une occasion pour les dirigeants russes de souligner leur position sur les conflits en cours. Les commémorations de cette année ont été marquées par des manifestations, des défilés militaires, ainsi que des discours nationalistes, le numéro un russe ayant accusé les occidentaux de chercher à "détruire" la Fédération de Russie..