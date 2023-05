Joaquin Guzman alias El Chapo est l’un des trafiquants de drogue les plus célèbres au monde. À la tête du redoutable et très craint cartel de Sinaloa au Mexique, El Chapo avait la main mise sur un immense empire dont les tentacules se dispatchaient aux quatre coins du monde. Cependant, en 2017, El Chapo sera mis aux arrêts puis extradé vers les États unis. Depuis lors, il est incarcéré dans l’un des établissements pénitenciers les plus sécurisés d’Amérique. Après l’extradition de son chef emblématique, le cartel de Sinaloa a connu une période quelque peu mouvementée où les concurrents en ont profité pour se positionner. Les enfants du célèbre narcotrafiquant ont repris le flambeau et ils sont aussi dans le viseur des USA.

Les enfants Guzman agissent sous l’appellation "Los Chapitos ou les petits Chapos". Selon des sources bien introduites, les fils d’El Chapo ont mis en place une nouvelle stratégie afin de renforcer considérablement l’influence du cartel de Sinaloa. Ils auraient notamment investi dans l’élaboration du fentanyl qui est un opioïde synthétique 50 fois plus puissant que l’héroïne. Selon les autorités américaines, les frères Guzman réalisent de très bonnes affaires grâce à la commercialisation du fentanyl. Cette drogue fait actuellement des ravages aux États-Unis. Selon les premières autorités du pays de l’Oncle Sam , 200 Américains meurent par jour du fait de la consommation de fentalyn.

Les petits Chapos sont désormais dans le collimateur de la justice américaine et les têtes de deux d’entre eux ont été mises à prix pour 10 millions de dollars de chacun. "Les Chapito ont été les pionniers de la fabrication et du trafic de la drogue la plus mortelle que notre pays ait jamais connue. Ils ont hérité d’un empire mondial de la drogue et l’ont rendu plus impitoyable, plus violent et plus mortel" a déclaré Anne Milgram, la patronne de la Drug Enforcement Administration (DEA). Dans un communiqué, les fils Guzman ont réfuté les accusations dont ils font l’objet. Ils ont affirmé n’avoir jamais commercialisé de fentanyl ni aucun de ses dérivés. "Nous n'avons jamais produit, fabriqué ou commercialisé de fentanyl ni aucun de ses dérivés. Nous sommes victimes de persécutions et ils ont fait de nous un bouc émissaire" peut-on lire dans le communiqué