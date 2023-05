La disparition de la légende américaine du rock'n'roll, Tina Turner continue d’occuper l’actualité. En effet, sur Facebook, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo lui a rendu un hommage en se remémorant sa collaboration avec la disparue. Pour elle, collaborer avec « Tina Turner a été l'un des moments forts de sa vie ». « Tu m'inspires à chaque fois que je suis sur scène. Tu étais si généreux et ton esprit était invincible », a-t-elle poursuivi dans sa publication tout en mettant une vidéo de la star américaine.

La nouvelle de la disparition de Tina Turner a été rendue publique ce mercredi 24 mai par sa famille qui précise qu’elle avait 83 ans. Son état de santé se serait dégradé depuis quelques mois. "La reine du rock'n roll, Tina Turner, est décédée paisiblement aujourd'hui à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie dans sa résidence de Küsnacht près de Zurich en Suisse", a annoncé un porte-parole de la famille à la presse britannique. Depuis l’annonce de la triste nouvelle, les hommages fusent de toute part.

Article similaire Barack Obama rend hommage à la légende de la musique, Tina Turner L'ancien président américain, Barack Obama, a rendu hommage à Tina Turner, légendaire icône de la musique, après l'annonce de son décès. Dans un tweet qui…

Sa carrière musicale aura couvert plusieurs décennies et ses chansons ont bercé plusieurs générations. C’est le cas de l’ancien président américain Barack Obama qui lui a rendu hommage par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. « Tina Turner était brute. Elle était puissante. Elle était imparable. Et elle était elle-même sans vergogne – parlant et chantant sa vérité à travers la joie et la douleur ; triomphe et tragédie. Aujourd'hui, nous nous joignons aux fans du monde entier pour honorer la reine du rock and roll et une star dont la lumière ne s'éteindra jamais. » a déclaré l'ancien président.