Le classement des pays du continent africain ayant les armées les plus puissantes, a été établi et publié par le Global Firepower. Le rapport fait le classement de 38 pays africains, inclus dans son examen annuel de la force militaire du continent. Le classement s’est basé sur plus de 60 facteurs intégrés à une formule, afin de déterminer l’indice de puissance (PwrIndx) d’un pays. Dans ce rapport annuel des nations africaines les plus puissantes sur le plan militaire, ce sont deux pays du Maghreb qui occupent la tête du classement. Ces derniers sont : l’Égypte et l’Algérie, respectivement avec des indices de puissance de 0,2224 et 0,3911.

16 pays ont connu une baisse de leur score

Selon le Global Firepower, l’Égypte a maintenu son score tandis que l’indice de puissance de l’Algérie a diminué. L’Égypte et l’Algérie sont suivis de l’Afrique du Sud, dont l’indice de puissance a baissé et s’élève à 0,4885. Sur la liste des 38 pays, c’est le Bénin qui occupe la dernière place avec un indice de puissance de 4,1269. Toutefois, l’Algérie et l’Afrique du Sud ne sont pas les seuls à avoir baissé d’indice de puissance. Au total, 16 pays d’Afrique ont connu une baisse de cette dernière. Les indices de puissance de 11 autres pays ont connu une augmentation. Idem au niveau des pays avec un indice de puissance stable. Notons que l’indice de puissance est considéré comme parfait à partir du moment où il est de 0,0000.

Pour rappel, dans le top 30 des nations africaines ayant les armées les plus puissantes se trouvent le Nigeria, l’Ethiopie, l’Angola, le Maroc, la République démocratique du Congo, la Tunisie, le Soudan, la Lybie, le Zimbabwe, le Tchad, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Niger ou encore le Burkina-Faso. Il convient de souligner que le rapport ne veut pas nécessairement dire que les nations situées en bas de la liste sont moins puissantes que celles en haut du classement. Plusieurs facteurs tels que la taille et la richesse d'un pays peuvent influencer son score PowerIndex.

Classement Global Firepower des armées africaines