L'ancien président béninois, Boni Yayi, a une nouvelle fois exprimé sa profonde foi chrétienne en publiant une vidéo de lui-même interprétant une chanson de louange sur Youtube. Le titre de la chanson, "Abandonne tes fardeaux à ton sauveur", souligne le message d'espoir et de spiritualité qu'il souhaite partager avec ses compatriotes et le monde entier. Ce n'est pas la première fois que l'ancien dirigeant se tourne vers la musique pour exprimer sa foi. En avril dernier, à l'occasion de la fête de Pâques, Boni Yayi avait déjà publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il interprétait une chanson d'église. Ce geste, loin d'être isolé, met en avant sa profonde conviction chrétienne, une foi si forte qu'il avait envisagé de devenir pasteur après la fin de son second mandat à la tête du Bénin.

Au-delà de sa foi, la musique et plus particulièrement la guitare, occupe une place importante dans la vie de Boni Yayi. Il a confié à plusieurs reprises être passionné par cet instrument, au point d'en emporter toujours une dans sa valise lors de ses déplacements. "Je reprends cette louange du frère Ivon Gendron et la dédie à tous ceux qui traversent des moments et circonstances difficiles dans leur vie. La voie spirituelle est la solution. Persévère dans la prière pour ton salut." a déclaré l'ancien président sur facebook pour présenter sa nouvelle vidéo