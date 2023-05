François Richard David Kpènou a été officiellement installé dans sa fonction de Secrétaire général de la Cour suprême ce mercredi 3 mai 2023, au siège de ladite cour à Porto-Novo. La cérémonie de passation de service entre son prédécesseur André Vignon Sagbo et lui s'est déroulée sous la houlette du président de la Cour suprême.

Lors de la cérémonie de passation de service entre le nouveau Secrétaire général de la Cour suprême et son prédécesseur, André Vignon Sagbo, le désormais ex-Secrétaire général de la Cour suprême a fait le point des travaux qu’il a exécuté durant un an de service. Il n'a pas manqué de remercier le président de la Cour suprême et tous les membres de l'équipe qui l'ont accompagnés pour la réussite de sa mission. André Vignon Sagbo ne doute pas des qualités de son successeur. ‹‹ Vos talents de pédagogue, de juge émérite et votre riche expérience d'inspecteur général des services judiciaires seront des atouts qui contribueront à inscrire résolument, la haute juridiction dans la modernité ››, a déclaré le Secrétaire général sortant de la Cour suprême à son remplaçant. François Richard David Kpènou promet de mettre les bouchées doubles pour réussir sa mission. ‹‹ Je ferai en sorte que toutes les tâches attendues du Secrétariat général de la Cour suprême soient bien accomplies ››, a-t-il affirmé. Le président de la Cour suprême Victor Dassi Adossou a garanti son soutien au nouveau membre de l'équipe.