La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) est en deuil. L’un de ses membres est passé de vie à trépas dans la matinée de ce jeudi 18 mai 2023 en France. Il s’agit de la Conseillère Bilikissou Ali Machifa, 2ème rapporteur de la Haac. La Conseillère était souffrante et admise aux soins depuis plusieurs semaines. Evacuée pour la première fois en France, elle avait séjourné dans l’hexagone environ six mois avant de revenir dans son pays.

Mais il y a quelques jours, elle est repartie en France après une rechute, pour se faire soigner à nouveau. Malheureusement, elle a rendu l’âme ce jeudi, fête de l’Ascension. Il faut signaler que Bilikissou Ali Machifa a été désignée par le président de la République Patrice Talon en 2019 pour siéger au sein de l’institution de régulation des médias du Bénin dont le mandat prend fin en 2024. Après l’élection de la vice-présidente comme députée à l’Assemblée nationale de la 9ème législature et le décès de son 2ème rapporteur, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication est désormais réduite de 9 à 7 membres. Rappelons que Bilikissou Ali Machifa a été candidate aux élections législatives de 2019 en tant que première suppléante sur la liste du parti Bloc Républicain (BR) dans la 16ème circonscription électorale.