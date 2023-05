Le dimanche 08 janvier 2023, sept (07) partis politiques ont reçu le quitus de la Commission électorale nationale autonome (Cena) pour prendre part aux élections législatives. Au terme de ces élections législatives, trois (03) formations politiques ont pu tirer leur épingle du jeu en obtenant des députés à l’Assemblée nationale de la 9ème législature. Il s’agit des Démocrates, de l’Union progressiste Le Renouveau (UPR) et du Bloc Républicain (BR). Les élections terminées, la Cour des comptes avait demandé à ces sept partis politiques de lui déposer leur compte de campagne. C’est ce qui a été fait par ces derniers.

Reçu le dimanche 07 mai 2023 sur l’émission « De vous à nous » de la radio Peace FM, Alain Adihou, Conseiller politique du parti Force Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE) a dévoilé le montant dépensé par sa formation politique, Les Démocrates, l’UPR et le BR. Que ça soit l’UP Le Renouveau, le BR ou Les Démocrates, ces partis ont franchi le seuil de plus d’un milliard de francs CFA pour décrocher des députés à l’Assemblée nationale du Bénin. Selon le Conseiller politique du parti FCBE, « la Cour des comptes, très récemment a publié pour les élections législatives qui viennent de terminer, seuls les partis qui ont mobilisé, qui ont dépensé plus de milliards se retrouvent à l’Assemblée nationale ».

L’ancien ministre Alain Adihou a précisé qu’il a les chiffres exacts. Il a révélé que Les Démocrates ont dépensé 1. 011. 847. 226 F CFA, l’Union progressiste Le Renouveau 1.763.685.542FCFA et le Bloc Républicain 1.928.226.216 FCFA. Quant au parti FCBE qui n’a pas réussi à obtenir au moins un siège, il a déclaré qu’il a dépensé la maudite somme de 237.051.532 FCFA. Au vu de ces statistiques, il pense que « le pouvoir politique est- détenu par les bourgeois ». Pour lui, cette situation semble incorrecte. « Ce n’est pas l’argent qui dirige un pays. En tout cas, pas comme le nôtre. Ce sont les humains. Ce sont les humains qui sont au service des humains par l’intermédiaire de l’argent qui est un instrument important » a-t-Il fait savoir.