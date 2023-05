Martin Rodriguez, opérateur économique et opposant au pouvoir du président Talon au Bénin, a dans une interview publiée sur la toile émis des critiques sévères envers la politique agricole du gouvernement de Patrice Talon. Selon Rodriguez, les choix et les actions du gouvernement ont conduit à des conséquences néfastes pour l'agriculture et les agriculteurs du pays. L'une des principales critiques de Rodriguez porte sur le manque de soutien, selon lui, accordé aux agriculteurs par le gouvernement. Pour l'opérateur économique, les politiques et les actions du gouvernement ont favorisé la production de coton au détriment d'autres cultures, telles que le soja, qui pourraient être plus bénéfiques pour la sécurité alimentaire du pays. Rodriguez souligne également l'absence de mesures concrètes pour aider les agriculteurs à améliorer leur rendement, leur accès aux marchés et leur bien-être économique général.

Dégradation des sols et utilisation excessive de produits chimiques

Une autre préoccupation soulevée par Rodriguez concerne la dégradation des sols causée par l'utilisation excessive de produits chimiques dans l'agriculture intensive. Selon lui, cette approche a entraîné une détérioration de la qualité des sols, contribuant à la désertification et à la diminution des rendements agricoles à long terme. Rodriguez appelle à une transition vers des pratiques agricoles durables, axées sur la préservation des sols et la promotion de l'agroécologie.

La priorité donnée au coton au détriment de la sécurité alimentaire

Une autre critique majeure de Rodriguez est la priorité accordée à la production de coton par rapport à la sécurité alimentaire de la population. Il affirme que cette approche favorise les intérêts économiques à court terme, en particulier ceux des industries du coton détenues par des acteurs influents, au détriment de la disponibilité des aliments pour les populations rurales. Rodriguez souligne la nécessité de diversifier les cultures et de promouvoir la production vivrière pour assurer une sécurité alimentaire durable.

Manque de valorisation de la transformation agricole

Selon Rodriguez, le gouvernement n'accorde pas suffisamment d'importance à la valorisation de la transformation agricole. Il affirme que les agriculteurs devraient être soutenus dans la transformation de leurs produits pour créer une valeur ajoutée et stimuler le développement économique local. Rodriguez souligne l'importance de la technologie pour faciliter la transformation agricole et insiste sur la nécessité de politiques et d'investissements appropriés dans ce domaine.