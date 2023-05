Le Secrétaire général de la présidence de la République du Bénin, Pascal Irénée Koupaki est nommé à la tête du Conseil d’administration de l’Institut national de la Femme à travers un décret en date du 5 avril 2023. Sur proposition du président de la République Patrice Talon, Pascal Irénée Koupaki a été nommé président du Conseil d’administration de l'Institut national de la femme. Six autres personnes ont été nommées comme membres dudit conseil. Il s'agit entre autres de la présidente de l’Institut national de la femme, Huguette Bokpé Gnacadja et d'Aristide Nounagnon Djidjoho, secrétaire général adjoint de la présidence de la République.

Les membres du Conseil d’administration de l’Institut national de la femme ont été nommés pour un mandat de trois ans. Dans sa nouvelle fonction, Pascal Irénée Koupaki a pour mission de superviser les activités de l’Institut national de la femme et de veiller à ce qu'il atteigne les objectifs à lui fixés par le gouvernement. Les attributions de l'INF sont entre autres, l’organisation de la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, l’organisation d’un dialogue social sur l’élimination des attitudes traditionnelles, coutumières, religieuses et stéréotypées qui perpétuent la violence et les autres formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles ; l’identification de valeurs culturelles promouvant le statut de la femme et interdisant toute discrimination à son endroit, en vue de leur valorisation ; l’Animation d’un cadre de concertation avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection et à la promotion des femmes; la sensibilisation, formation, renforcement de capacités des acteurs intervenant dans la chaîne de la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre et d’autres formes de discrimination.

L’institut vise aussi à garantir la disponibilité des services publics d’accueil, d’hébergement à titre transitoire, et de prise en charge médicale, sociale, psychologique et juridique des victimes de violences basées sur le genre et d’autres formes de discrimination et à Intégrer des hommes dans les stratégies de sensibilisation et de levée de barrières sociales, culturelles et religieuses, animer un service d’écoute, assister les victimes face à toute structure ou administration accusée ou soupçonnée de discrimination à leur endroit enfin, exercer des actions en justice, constituées de partie civile devant les juridictions ordinaires et également devant toutes juridictions spécialisées.