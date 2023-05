La nomination de Pascal Irénée Koupaki à la tête du Conseil d’Administration de l’Institut national de la femme ne semble pas être du goût de tout le monde. C’est le cas de la présidente de la Fondation Zinsou qui a fait part de son avis sur le sujet sur le réseau social de l’oiseau bleu. Marie-Cécile Zinsou qui a réagi sur l’article de votre quotidien d’informations, avait traité la nouvelle de drôle. « Bénin : Une nouvelle très drôle ! Créer un Institut National de la Femme. Nommer un homme à sa tête », avait-elle simplement laissé en commentaire de l’article sur le réseau social de l’oiseau bleu.

L’avis de la présidente de la Fondation Zinsou n’est tout de même partagé par tout le monde. C’est le cas de Kwame Senou qui s’interroge sur la préoccupation soulevée par la Franco-béninoise. « En gros, un monde où les personnes qui s'identifient en tant que homme et les personnes qui s'identifient en tant que femme, vivent à part. Ou bien je n'ai pas compris ? », s’est-il interrogé. Certains ne sont pas allés par quatre chemins pour traiter ce commentaire de sexiste.

« Franchement... on aurait pu se passer de ce commentaire sexiste », publie un autre. Certains internautes ont également abondé dans le même sens que Marie-Cécile Zinsou et estiment que l’institut devrait être dirigé uniquement par la femme. Rappelons que, le Secrétaire général de la présidence de la République du Bénin, Pascal Irénée Koupaki a été nommé à la tête du Conseil d’administration de l’Institut national de la Femme à travers un décret en date du 5 avril 2023. Six autres personnes sont membres de ce conseil.