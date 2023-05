Depuis quelques heures, la nouvelle du limogeage de l’ex-ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci par le président de la République, Patrice Talon ce mardi 23 mai 2023 est sur toutes les lèvres et le sujet est abordé dans les grands fora sur les réseaux sociaux. Les raisons de son limogeage ne sont encore connues de personne. Dans la foulée de ce limogeage, une correspondance en date du 16 mai 2023 signée du Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, Erick Jean-Marie Zinsou et adressée à tous les Ambassadeurs et Chefs de missions diplomatiques du Bénin a été diffusée sur la toile.

Les Ambassadeurs et Chefs de missions diplomatiques du Bénin sont invités à « prendre part à une conférence diplomatique qui sera présidé par le Chef de l’Etat, le 30 mai 2023, à 9 heures, à la présidence de la République ». On pourrait donc savoir certainement avec cette conférence diplomatique les raisons de l’ancien ministre Aurélien Agbénonci. (Lire l’ intégralité de cette correspondance).

Article similaire Digital au Bénin : conférence des directeurs des systèmes d'information Dans le but de garantir des services digitaux sécurisés aux Béninois, l'agence des systèmes d'information et du numérique a organisé une conférence au profit des…

: Bénin : Talon convoque une conférence diplomatique pour le 30 mai prochain