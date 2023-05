Le Président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), Sacca Lafia a procédé, ce lundi 15 mai 2023 au siège de l’institution à Cotonou, à la remise de chèques à quatre partis politiques dans le cadre du financement par l’Etat des partis politiques les plus représentatifs. Au total, un montant de 1,5 milliard de FCFA a été réparti entre ces quatre partis politiques pour le compte des deux premiers trimestres de l’année 2023. En ce qui concerne le premier trimestre, le Président de la Cena a souligné que le parti de l’opposition Les Démocrates n’a pas été pris en compte dans la distribution du financement public du premier trimestre parce qu’il n’avait aucun élu dans cette période.

C’est pour cela que l’Union Progressiste le Renouveau a reçu 706 879 921 FCFA, le Bloc Républicain 545 533 454 FCFA, la FCBE 129 421 488 FCFA et Les Démocrates 118 165 137 FCFA. Cette subvention de l’Etat aux formations politiques leur permet entre autres de financer leurs différentes activités dont la promotion de leur programme politique, la participation aux consultations électorales, la formation de leurs militants, l’éducation civique et politique de leurs membres et des citoyens.

Il faut rappeler que ce financement public de l’Etat aux partis politiques répond aux dispositions de l’article 5 nouveau de la Constitution et de l’article 39 de la loi portant Charte des partis politiques en République du Bénin.