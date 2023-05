La Coupe d’Afrique des nations (Can) des moins de 17 ans connaîtra son épilogue le vendredi 19 mai 2023 avec la finale qui mettra aux prises, au stade Nelson -Mandela de Baraki d’Alger, les Lionceaux de la Téranga du Sénégal à leurs homologues de l’Atlas du Maroc. Avant d’atteindre cette étape, les Sénégalais ont éliminé en quarts de finale les Bafana Bafana des moins de 17 de l’Afrique du Sud (5-0) et en demi-finale, ils se sont imposés difficilement aux Etalons U17 du Burkina-Faso (1-1, 5 tirs au but contre 4).

Quant aux Marocains, la tâche ne leur a pas été facile. En quarts de finale, ils ont battu les Fennecs des moins de 17 ans de l’Algérie (3-0) et en demi-finale. Les Lionceaux de l’Atlas du Maroc sont arrivés difficilement à bout des Aiglons du Mali (0-0,6-5). Avant la finale proprement dite de ce vendredi 19 mai 2023, le Burkina-Faso croisera, demain jeudi 18 mai 2023, les crampons avec le Mali. Il faut signaler que le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso et le Mali représenteront le continent africain pour la 19ème édition de la Coupe du monde des moins de 17 ans prévue pour avoir lieu du vendredi 10 novembre au samedi 02 décembre 2023.