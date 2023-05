Le cancer colorectal, touchant le côlon et le rectum, est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme et la femme, avec des dizaines de milliers de cas dans les pays développés. Récemment, une étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute a révélé que le taux de cancer colorectal augmente chez les jeunes. Les chercheurs ont identifié quatre symptômes précoces à surveiller, en particulier chez les personnes de moins de 50 ans : douleurs abdominales, saignements rectaux, diarrhée et anémie ferriprive.

Identifier ces symptômes et les signaler à un spécialiste peut sauver la vie des patients atteints par la maladie, avertissent les experts. L'étude, menée par la faculté de médecine de Washington, a analysé les données de santé de 5 000 personnes atteintes d'un cancer colorectal à un stade précoce. Les résultats montrent que la présence d'un seul de ces symptômes augmente presque deux fois le risque de cancer colorectal, tandis que deux symptômes multiplient le risque par 3,5 et trois symptômes ou plus le multiplient par 6,5.

Les chercheurs soulignent également l'importance d'un dépistage précoce, car certains jeunes adultes ont présenté des symptômes jusqu'à deux ans avant d'être diagnostiqués, ce qui explique peut-être pourquoi leur maladie était souvent plus avancée que chez les patients plus âgés bénéficiant d'un dépistage régulier.

En outre, il est crucial de surveiller l'apparence de vos selles, car cela pourrait indiquer un problème de santé sous-jacent. Les principaux symptômes du cancer de l'intestin comprennent du sang dans les selles, des douleurs abdominales et des changements dans les habitudes intestinales. Un expert en intestin a également averti que le « caca de bouillie » pourrait signaler la maladie ou d'autres conditions telles que des intolérances alimentaires, des allergies médicamenteuses, le syndrome du côlon irritable ou une maladie inflammatoire de l'intestin. Il est essentiel de consulter un médecin pour écarter d'autres diagnostics en cas de changements persistants.