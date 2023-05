L'Ukraine est de plus en plus préoccupée par la capacité de la Russie à déployer des bombes guidées planantes en grande quantité, venant s'ajouter à l'artillerie et aux missiles déjà déployés sur le front. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, le colonel Yuri Ignat, a mis en garde contre la menace que représentent ces armes, capables de voler sur environ 70 kilomètres et de cibler des infrastructures critiques, des écoles et des hôpitaux. La défense aérienne ukrainienne, principalement composée de systèmes S-300 hérités de l'Union soviétique, peine à contrer ces bombes, et se concentre plutôt sur les chasseurs Su-34 qui les transportent.

L'utilisation des bombes guidées planantes par la Russie présente plusieurs avantages, notamment une précision accrue et un risque réduit d'être abattu pour les avions qui les larguent. En effet, ces armes peuvent être lancées à une distance suffisamment grande pour échapper aux systèmes de défense aérienne ukrainiens, dont la portée est limitée à environ 100 km. En revanche, les variantes modernes du S-300 utilisées par la Russie ont une portée de 400 km. Cette différence permet aux avions russes de déployer des bombes guidées planantes sans craindre d'être touchés.

Les défenses aériennes ukrainiennes sont de plus en plus menacées d'épuisement, et les stocks occidentaux de systèmes de défense aérienne ne sont pas suffisants pour les remplacer. Les attaques russes ciblant spécifiquement les systèmes de défense aérienne ukrainiens, comme les S-300, accentuent encore le problème. En conséquence, la liberté d'action de l'armée de l'air russe risque de s'accroître au fur et à mesure que les défenses ukrainiennes s'affaiblissent, ce qui pourrait être particulièrement préoccupant compte tenu de l'apparente abondance de bombes guidées dont dispose la Russie pour équiper ses chasseurs Su-34.

En plus des bombes guidées planantes, la Russie a également déployé d'autres armes efficaces, telles que le missile de croisière mer-sol Kalibr et la bombe guidée KAB-1500B-E. Cette dernière, conçue pour détruire des cibles militaires hautement protégées, a été utilisée pour la première fois dans la région de Tchernihiv, selon le site spécialisé ukrainien Defense Express. Bien que les Russes affirment que plusieurs de ces bombes ont été larguées sur des positions fortifiées ukrainiennes, leur utilisation reste encore limitée. Néanmoins, la combinaison de ces armes et de la faiblesse des défenses aériennes ukrainiennes constitue un atout majeur pour la Russie et une source d'inquiétude croissante pour l'Ukraine.