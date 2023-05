Jimmy Donaldson, plus connu sous le nom de MrBeast sur la toile, est un célèbre youtubeur qui s'est bâti une solide réputation grâce à ses efforts philanthropiques et ses vidéos sensationnelles sur YouTube. Crédité d'une valeur nette accumulée de 54 millions de dollars et plus de 40 milliards de vues combinées sur ses vidéos, il a récemment fait la une des média en ligne pour une nouvelle acquisition hors du commun : il est en effet entrain d'acheter un quartier pour sa famille et ses employés. C'est ce que révèle depuis quelques heures plusieurs sites dont le New York Post.

Situé dans une rue modeste juste à l'extérieur de Greenville, en Caroline du Nord, ce quartier est composé de plusieurs maisons modestes et séparées, centrées autour d'un cul-de-sac. Donaldson a acheté sa propre maison lorsqu'elle a été mise en vente en 2018 pour environ 320 000 $, selon les dossiers obtenus par le média américain. Il a ensuite lentement commencé à acheter le reste des maisons qui l'entouraient pour sa famille et ses employés, en payant plus que le prix habituel pour chacune d'entre elles.

Les maisons restantes n'étaient pas à vendre et ont été achetées hors marché. L'année suivante, il a acheté trois maisons pour un total de 1,45 million de dollars selon la même source. Au total, selon le média américain cinq (5) maisons ont été ajoutées au patrimoine du célèbre youtubeur. Il prévoit d'en acheter une sixième mais l'accord n'est pas encore conclu. L'ancien voisin de Donaldson qui a déjà vendu sa maison au youtubeur a estimé que la famille qui vit dans cette résidence souhaitait probablement que leurs enfants terminent leurs études avant de la céder.

Pour rappel, l'année dernière nous vous annoncions dans un de nos précédents articles que le Youtubeur Mr Beast avait rejeté une offre d’un milliard $ pour sa chaine et ses affaires. Intervenant dans un podcast, le youtubeur avait révélé la plus grosse offre qu'il n'a pas accepté d'investisseurs qui sont intéressés par sa chaine et ses affaires. Jimmy Donaldson avait avancé le chiffre fou d'un milliard de dollars. “On m’en a proposé un assez fou, un milliard de dollars, s’ils pouvaient posséder la chaîne et les entreprises. Il n’y avait pas de contrat, mais c’était des gens qui l’auraient fait. Si je l’avais pris au sérieux, ils auraient dit : “Trouvons des solutions”, aurait affirmé le Youtubeur dans le podcast Flagrant lorsqu'on lui a demandé la plus grosse offre qu'il a rejeté.

“C’est tellement fou que je ne veux même pas le dire, j’ai juste envie de continuer. Nous avons une société de jeux mobiles et 100 millions de personnes y jouent. Nous avons un millier de points de vente Beats Burgers et la présence de notre chocolat Feastables dans 20 000 supermarchés…”, a poursuivi le célèbre youtubeur. Il faut avoir un sacré cran pour rejeter une offre pareille. Mais une chose est sûre, s'il a balayé du revers de la main cette proposition c'est parce qu'il a sûrement compris qu'avec le temps sa valeur pourrait dépasser le milliard de $.