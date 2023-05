L'US Space Force, branche de l'armée américaine dédiée aux opérations spatiales, se prépare activement pour une guerre qui pourrait se dérouler dans l'espace. Dans une course pour se préparer à la guerre du futur, l'US Space Force s'active sur plusieurs fronts. Elle a notamment pour mission de prévoir les défis d'une éventuelle guerre orbitale. Au cœur de cette initiative se trouve le Space Training and Readiness Command (Starcom), une unité spéciale dédiée à l'entrainement et à la préparation des forces pour les missions spatiales.

Starcom, dont le nom met l'accent sur l'importance de la disponibilité et de la préparation, a déjà organisé deux exercices appelés "Black Skies". Ces exercices étaient centrés sur la guerre électronique et la défense des actifs spatiaux américains contre les attaques de brouillage. Un nouvel exercice "Red Skies" est prévu pour bientôt. Le but de ces exercices est de préparer les forces à répondre efficacement à un ensemble de problèmes liés à la guerre orbitale, notamment les défis en matière de renseignement, de commandement, de contrôle et d'opérations.

Article similaire Nucléaire: La Russie et le Burundi préparent un accord Les gouvernements russe et burundais ont fait part, ce jeudi, de leurs intentions de collaborer sur un accord concernant l'exploitation pacifique de l'énergie nucléaire. Lors…

La préparation se poursuit également face à la montée des menaces émanant d'autres nations. En effet, la Russie et la Chine ont développé une série de nouvelles armes spatiales ces dernières années, comme le brouillage des satellites GPS et les "éblouisseurs lasers" capables de brouiller les satellites espions. Face à ces nouvelles réalités, Starcom travaille à améliorer les tactiques de combat dans les domaines de la sensibilisation au domaine spatial, du renseignement, de l'alerte et de la surveillance, de la guerre de navigation, de la guerre orbitale et des communications par satellite.

Pour l'année prochaine, Starcom prépare déjà la troisième itération de la série "Skies", appelée "Blue Skies". Cet exercice, qui sera réalisé avec Delta 6 du SpOC, sera centré sur la guerre cybernétique et aura pour objectif de défendre les systèmes spatiaux américains contre les cyberattaques ennemies. Ainsi, loin de se limiter à une seule dimension, la préparation de l'US Space Force pour la guerre du futur s'étend à travers plusieurs aspects de la guerre dans l'espace, témoignant de l'ampleur de l'engagement des États-Unis dans cette nouvelle frontière de la défense.