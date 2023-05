L'influenceuse ghanéenne Mona Faiz Montrage, connue sous le nom de Hajia4reall sur les réseaux sociaux, a été extradée vers les États-Unis après avoir été accusée d'avoir escroqué plus de 2 millions de dollars à des Américains vulnérables. Avec 4,2 millions de followers sur Instagram, elle exhibait un style de vie luxueux, affichant des tenues de créateurs, des séances de shopping et des voyages de luxe. Cependant, un acte d'accusation fédéral a révélé qu'elle faisait partie d'une organisation de cybercriminalité d'Afrique de l'Ouest, impliquée dans une série d'escroqueries, notamment des escroqueries amoureuses ciblant des individus plus âgés. Après son arrestation au Royaume-Uni en novembre, elle a été extradée et présentée devant le tribunal à New York.

Selon les procureurs fédéraux du district sud de New York, les accusations portées contre Hajia4reall, âgée de 30 ans, comprennent le complot en vue de commettre une fraude électronique, le blanchiment d'argent et le complot en vue de recevoir de l'argent volé. Les membres de l'organisation de cybercriminalité auraient contacté leurs victimes via des rencontres en ligne et des applications de médias sociaux, utilisant de fausses identités pour établir des relations amoureuses factices. Une fois qu'ils avaient gagné la confiance de leurs victimes, ils les convainquaient de transférer de l'argent sur des comptes bancaires contrôlés par les escrocs, sous prétexte de soutenir leurs prétendus intérêts amoureux. Hajia4reall aurait contrôlé plusieurs comptes bancaires où plus de 2 millions de dollars de fonds frauduleux ont transité.

Aux USA, les escroqueries amoureuses sont en augmentation et représentent l'une des formes de fraude les plus rapides. L'année dernière, elles ont entraîné des pertes stupéfiantes de 1,3 milliard de dollars et près de 70 000 signalements de personnes ciblées, selon la Federal Trade Commission relayée par CNN. Hajia4reall est désormais confrontée à des accusations criminelles aux États-Unis et risque une peine maximale de 20 ans de prison pour les chefs d'accusation de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Sa caution a été fixée à 500 000 dollars, et si elle est libérée, elle sera soumise à une surveillance électronique chez sa tante dans le New Jersey.