Ce lundi, l'ambassadeur de Russie aux États-Unis a exprimé de sérieuses inquiétudes après l'annonce du soutien américain au programme de formation des pilotes ukrainiens à la maîtrise d'avions de combats F-16 et la décision du président Biden qui dit être prêt à autoriser ses alliés à livrer ces chasseurs à Kiev. "Pendant que l'entraînement se déroulera ces prochains mois, notre coalition de pays participant à cet effort décidera quand fournir des avions, combien [d'appareils seront offerts] et qui les fournir", avait précisé le porte-parole de Washington. Selon l'officiel russe, la décision du numéro un américain soulève des questions sur le rôle de l'OTAN dans la guerre qui dure depuis plus d'un an maintenant.

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a dit aux alliés de son pays qu'il était ouvert à autoriser l'envoi des avions de combat fabriqués aux États-Unis à Kiev, en soutenant également des programmes de formation pour les pilotes ukrainiens. Cependant, l'ambassadeur russe Anatoly Antonov a déclaré dans des commentaires publiés sur Telegram lundi que l'Ukraine ne disposait pas de l'infrastructure nécessaire pour accueillir et opérer les F-16. De plus, il a souligné le manque de pilotes et de personnel de maintenance qualifiés. La préoccupation de la Russie ne se limite pas à l'incapacité de l'Ukraine à gérer ces avions de combat. Anatoly Antonov s'est également interrogé sur les conséquences potentielles si les chasseurs américains décollaient des aérodromes de l'OTAN contrôlés par des "volontaires" étrangers.

Moscou avertit

"Que se passerait-il si des avions américains décollaient d'aérodromes de l'OTAN, utilisés par des "volontaires" étrangers? Je voudrais mettre en garde les représentants de l'administration [américaine] contre des appréciations irréfléchies concernant la Crimée, notamment en ce qui concerne la "bénédiction" du régime de Kiev pour des attaques aériennes sur la péninsule. Permettez-moi de vous rappeler que nous considérons les frappes sur ce territoire comme une attaque contre n'importe quelle autre région de la Fédération de Russie. Il est important que les États-Unis soient pleinement conscients de la réponse russe" a déclaré l'officiel russe.