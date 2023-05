Un tribunal chinois a condamné un citoyen américain de 78 ans à la prison à vie pour espionnage. John Shing-Wan Leung, résident permanent à Hong Kong, a été emprisonné lundi. Le tribunal de la ville de Suzhou, dans le sud-est du pays, n'a donné aucun autre détail sur les allégations portées contre lui. Leung a été arrêté il y a deux ans par un bureau local de l'agence de contre-espionnage chinoise, selon un communiqué de presse du tribunal.

Après un procès à huis clos, il a été déclaré coupable d'espionnage et condamné à la réclusion à perpétuité, en plus d'être privé de ses droits politiques à vie, selon un communiqué du Tribunal populaire intermédiaire publié sur la plateforme de médias sociaux WeChat. Les détails sur les activités d'espionnage présumées de Leung restent flous, et il est encore inconnu où il vivait au moment de son arrestation.

Article similaire Russie: arrestation d'un journaliste américain accusé d'espionnage La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques minutes. Un journaliste américain correspondant du Wall Street Journal a été arrêté en Russie. Evan…

Les procès à huis clos sont courants en Chine, et peu de détails sont généralement rendus publics pour les affaires sensibles telles que celles impliquant des accusations d'espionnage. L'ambassade des États-Unis à Pékin a confirmé être au courant de cette condamnation. Un porte-parole de l'ambassade a déclaré : "Le Département d'État n'a pas de plus grande priorité que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l'étranger."

L'espionnage et les accusations liées à la sécurité nationale sont prises très au sérieux par les autorités chinoises. Ces dernières années, plusieurs étrangers, y compris des citoyens américains, ont été arrêtés et condamnés pour des activités d'espionnage présumées en Chine. Le pays a renforcé ses mesures de sécurité et de surveillance pour protéger ses secrets et sa souveraineté.