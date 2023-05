Le cachet du rappeur américain Flo Rida varie entre 150 000 et 300 000 dollars pour des concerts privés aux États-Unis. C’est du moins la confidence qui a été faite par son avocat Reginald Mathis au média américain The New Yorker. Selon la publication qui a été faite par le média américain, certains événements publics auxquels il participe lui rapportent parfois jusqu'à 1 million de dollars. Il aurait également la chance d’avoir au moins 30 événements de ce genre chaque année.

L’article intitulé « Comment embaucher une pop star pour votre soirée privée » martèle que les prix sont faits « selon le lieu, l'échelle et d'autres détails ». Pour illustrer cette affirmation, le média prend en exemple le cachet qu’il a récemment reçu dans bar mitzvah dans le Lincolnshire, à Chicago. Le concert qui n’aurait duré qu’une demi-heure, lui a valu une rémunération à six chiffres. Le contrat de Flo stipulait « un voyage en jet privé, un hébergement convenable ».

Rappelons qu’il y a quelques semaines, le rappeur avait fait la Une des médias suite à un accident ayant impliqué son fils de six ans. D’après la presse américaine, ce dernier, du nom de Zohar Dillar, est tombé du cinquième étage de l’immeuble dans lequel vit également sa mère, Alexis Adams, à Jersey City. Le petit de six ans aurait subi plusieurs fractures au niveau du bassin, une hémorragie interne, une lacération du foie. À cela s’ajoute un poumon touché et des fractures au niveau du métatarse gauche.