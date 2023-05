Les États-Unis ont annoncé mardi avoir neutralisé un logiciel espion russe appelé "Snake", considéré comme l'un des "plus sophistiqués" jamais créés par le FSB, le renseignement russe. Ce logiciel a été utilisé pour voler des centaines de documents sensibles dans au moins 50 pays, notamment en attaquant les services informatiques de gouvernements, de médias et de centres de recherche. C'est ce que rapportent plusieurs médias depuis quelques heures.

Selon les autorités américaines, "Snake" était guidé depuis une unité du FSB appelée "Turla", située à Riazan, en Fédération de Russie. Les agents de "Turla" utilisaient le réseau mondial des ordinateurs infectés pour exfiltrer les données volées, ce qui rendait le logiciel difficile à détecter. Cependant, après avoir étudié le logiciel pendant de nombreuses années, le FBI a réussi à créer un outil appelé "Persée" qui pouvait communiquer avec "Snake" et lui ordonner de s'éteindre sans mettre en danger l'ordinateur hôte.

L'opération "Méduse" a ensuite été lancée pour neutraliser le logiciel et mettre fin aux activités d'espionnage attribuées à la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. L'agence américaine de cyberdéfense Cisa estime que "Snake" est l'outil de cyber-espionnage le plus sophistiqué dans l'arsenal du FSB. C'est "l'outil de cyber-espionnage le plus sophistiqué dans l'arsenal du FSB", a estimé l'agence américaine de cyberdéfense Cisa. Il faut préciser que les accusations d'espionnage entre la Russie et les États-Unis sont récurrentes depuis des décennies, et la tension entre les deux pays ne cesse de s'accroître.