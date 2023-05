Un récent projet de recherche mené par les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis met en lumière l'importance des différences individuelles dans la façon dont nos corps réagissent aux aliments. L'étude, intitulée "Nutrition for Precision Health", vise à explorer les liens entre la génétique, les microbes intestinaux, le mode de vie et l'environnement pour comprendre comment ces facteurs influencent notre réponse à la nourriture. Grâce à l'utilisation de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, les chercheurs espèrent développer des algorithmes capables de prédire comment chaque individu réagira à un aliment ou à un régime alimentaire spécifique, ouvrant ainsi la voie à des recommandations alimentaires personnalisées.

Dans le cadre de cette étude novatrice, les participants vivront dans un environnement de type dortoir pendant deux semaines, où ils expérimenteront trois régimes alimentaires différents. Les chercheurs collecteront des échantillons de sang, d'urine, de salive et de selles, tout en évaluant les microbiomes, le poids corporel, les signes vitaux et la composition corporelle des participants. Les résultats permettront de mieux comprendre comment des facteurs individuels tels que la génétique et les microbes intestinaux influencent la réponse d'une personne à certains aliments, et ainsi de formuler des recommandations alimentaires sur mesure pour améliorer la santé globale.

Cette étude revêt une importance particulière alors que les maladies liées à l'alimentation, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers, continuent de causer un nombre alarmant de décès prématurés. Les NIH estiment que la nutrition de précision, qui intègre les différences individuelles dans les recommandations alimentaires, deviendra une pratique courante d'ici 2030. En intégrant l'alimentation et la nutrition dans les soins de santé, il est possible de prévenir et de traiter plus efficacement ces maladies, tout en aidant les individus à vivre des vies plus saines et plus équilibrées.