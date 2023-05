La Corée du Nord est souvent présentée comme un État dirigé d'une main de fer par Kim Jong-Un, et sa réputation en matière de droits de l'homme est depuis longtemps entachée par des dénonciations concernant la répression contre des voix dissidentes. Parmi ces victimes se trouvent les chrétiens, qui subissent une répression religieuse sans merci dans ce royaume ermite. Un rapport récemment publié par le Département d'État souligne que si la liberté religieuse est garantie constitutionnellement, elle n'existe pas dans la pratique. La constitution nord-coréenne stipule vaguement que la religion ne doit pas nuire à l'État ou à l'ordre social, ce qui selon des sources donne aux autorités la possibilité de cibler ceux qui cherchent ouvertement à suivre leur foi.

Selon le rapport du Bureau de la liberté religieuse internationale du Département d'État, citant des recherches menées par des organisations non gouvernementales et des témoignages de transfuges, jusqu'à 70 000 chrétiens auraient été emprisonnés dans des camps, aux côtés de croyants d'autres religions. La vie des chrétiens en Corée du Nord est décrite par une ONG, Open Doors USA, comme un "chaudron constant de pression" où "la capture ou la mort n'est qu'une erreur". Bien que l'État nord-coréen affirme dans son rapport que "la liberté de religion est autorisée et garantie par la loi de l'État dans la limite nécessaire pour garantir l'ordre social, la santé, la sécurité sociale, la moralité et les autres droits de l'homme", tout dépassement de cette limite peut entraîner de graves problèmes pour les citoyens.

Article similaire Crash d'un avion de chasse américain en Corée du sud en pleine tension avec Pyongyang Un avion de chasse F-16 américain s'est écrasé samedi matin près de la base aérienne d'Osan à Pyeongtaek, en Corée du Sud, lors d'un entraînement…

Les personnes arrêtées pour des crimes religieux seraient détenues et soumises au travail forcé, à la torture, à la violence sexuelle, voire à la mort. Dans le système de songbun(un système qui classe les citoyens en fonction de deux types de critères, les origines sociales de leur famille et leur attitude par rapport au pouvoir absolu du Parti unique selon Wikipedia), qui classe les individus en fonction de leur loyauté envers l'État et ses dirigeants, les chrétiens sont considérés comme une "classe hostile". Selon Open Doors USA, ils sont perçus comme les plus bas de la société et sont constamment "vulnérables et en danger". Le Département d'État, se basant sur des informations recueillies par des ONG, a rapporté le cas tragique d'une famille entière, y compris un enfant de deux ans, qui a été emprisonnée après la découverte de leurs pratiques religieuses et de la possession d'une Bible.