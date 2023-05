La conférence épiscopale du Bénin, lors de sa récente réunion à Tchanvedji pour l'année ecclésiale 2022-2023, a mis en lumière des problèmes croissants d'insécurité et de cybercriminalité. La recrudescence des enlèvements et des prises d'otages, ainsi que les attaques djihadistes dans le Nord du pays, ont été identifiées comme des sources majeures d'inquiétude. Face à cette situation préoccupante, l'Église appelle à une intensification des efforts du gouvernement pour rétablir la sécurité.

L'augmentation de la cybercriminalité est un autre sujet de préoccupation majeur pour l'Église. Elle observe avec regret que de plus en plus de jeunes sont attirés par des moyens illégaux d'enrichissement rapide. L'Église exhorte les jeunes à opter pour la persévérance et l'éthique dans le travail, des valeurs fondamentales pour la dignité humaine.

La conférence épiscopale du Bénin a également abordé l'impact de la cherté de la vie sur l'insécurité et la cybercriminalité. Elle appelle les autorités à envisager de réduire les taxes sur les produits de première nécessité pour soulager les couches les plus défavorisées de la population: « Aux autorités politico-administratives, les évêques demandent d’étudier dans quelle mesure, il est possible de réduire les taxes sur les produits de première nécessité afin d’en permettre l’accès aux couches les plus défavorisées de nos populations » affirme l'Église catholique dans son communiqué final