La mort de Monica Sirianni, ancienne star de la téléréalité italienne, a suscité une grande émotion dans son pays d'origine et dans le monde entier. Agée de seulement 37 ans, elle est décédée subitement après s'être effondrée dans un bar lors d'une soirée en Italie. Les circonstances de sa mort restent floues et une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de sa mort. Les médecins n'ont pas encore communiqué les résultats des examens, mais ils ont évoqué la possibilité d'une crise cardiaque.

Les fans de Monica Sirianni sont sous le choc de cette nouvelle, car la jeune femme était très populaire lors de sa participation à la 12ème saison de l'émission de téléréalité "Big Brother" en Italie. Elle avait alors seulement 25 ans et avait suscité l'intérêt du public grâce à sa personnalité attachante.

Après avoir quitté le monde de la télévision, Monica Sirianni avait décidé de se consacrer à l'enseignement de l'anglais, une passion qu'elle avait depuis longtemps. Elle était donc devenue professeur d'anglais, et avait enseigné cette langue à de nombreux étudiants. Ses amis, sa famille, et ses fans lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, exprimant leur tristesse et leur émotion face à cette perte tragique. Le corps de Monica Sirianni sera rapatrié en Australie, son pays natal, où elle sera inhumée.