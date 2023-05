La médecine au Royaume-Uni a connu une avancée, touchant particulièrement le domaine de la fertilité. En effet, selon les informations de la presse britannique, ce sont moins de cinq bébés qui sont nés grâce à une technique expérimentale qui combine l’ADN de trois personnes distinctes. L’information a été confirmée par le régulateur britannique de la fertilité, la Human Fertilization and Embryology Authority, qui n’a pas donné davantage de détails afin de ne pas divulguer l’identité des familles des nouveau-nés. La technique a été appliquée conformément à la loi sur les méthodes visant à empêcher la transmission de mitochondries défectueuses de la mère à l’enfant.

La technique s’effectue par prélèvement du matériel génétique

La loi avait été votée en 2015, au Royaume-Uni. La technique s’effectue par prélèvement du matériel génétique de l’ovule de la mère. Il est par la suite transféré à un ovule donneur, qui dispose de mitochondries saines, à l’exception du reste de l’ADN clé qui a été retiré. Hier mercredi 10 mai 2023, la Human Fertilization and Embryology Authority a déclaré que : « Le traitement par don de mitochondries offre aux familles atteintes d'une maladie mitochondriale héréditaire grave la possibilité d'avoir un enfant en bonne santé ». Notons que ce n’est pas la première fois que de tels enfants voient grâce à cette technique.

En 2016, un bébé est né pour la première fois grâce à cette dernière qui a combiné l’ADN de trois personnes, à savoir : le père, la mère et une donneuse d’ovule. L’utilisation de la technique avait pour but d’empêcher l’enfant d’hériter d’une maladie génétique mortelle, venant de sa mère. Du fait de cette maladie, celle-ci avait déjà perdu deux enfants. La nouvelle avait pour la première fois été donnée par le magazine New Scientist. D’après le média, les parents de l’enfant, qui sont jordaniens, avaient été médicalement suivis au Mexique par une équipe du Dr John Zang du New Hope Fertility center à New York.