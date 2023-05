Une enquête a été lancée en Allemagne après que deux dissidentes russes, une journaliste et une militante, ont rapporté des symptômes alarmants suite à une réunion de dissidents à Berlin. Ces femmes, actuellement en exil, ont émis des soupçons d'empoisonnement en lien avec leur activisme critique à l'égard du président russe, Vladimir Poutine. Un porte-parole de la police de Berlin a confirmé que des investigations étaient en cours. L'information a été divulguée initialement par un média russe, soulignant l'inquiétude grandissante concernant la sécurité des dissidents russes en Europe.

Parmi les personnes concernées, Natalia Arno, qui dirige la Fondation Free Russia, est sous le microscope du FBI. Arno, ayant quitté la Russie il y a une dizaine d'années, a récemment participé à des rassemblements contre Poutine à Berlin et à Prague. Après avoir trouvé la porte de sa chambre d'hôtel ouverte, elle a commencé à ressentir des symptômes inquiétants tels qu'un engourdissement et une "douleur sévère" dans tout son corps.

Article similaire GDIZ au Bénin : Michael Derus annonce une contribution de l'Allemagne en machinerie L’Ambassadeur de la République Fédérale de l’Allemagne près le Bénin, Michael Derus était dans la journée du mardi 04 avril 2023 à la Zone industrielle…

John Herbst, ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine et actuel directeur principal de l'Eurasia Centre de l'Atlantic Council, a également signalé des symptômes semblables avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ces symptômes, ainsi que la nature de leur apparition, soulèvent des questions sur la sécurité des dissidents russes à l'étranger.

Agentstvo, un média russe, a rapporté que le FBI avait ouvert une enquête sur les allégations d'Arno, procédant à des interrogatoires et à la collecte d'échantillons biologiques et physiques. Cela comprend des vêtements et d'autres objets qu'Arno avait avec elle lors de son voyage, pour effectuer des examens. Une autre journaliste russe, qui a souhaité rester anonyme, a également signalé des symptômes similaires à ceux d'Arno. Bien que son identité n'ait pas été divulguée, ses révélations ajoutent un poids supplémentaire à ces préoccupations sécuritaires.