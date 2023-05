Dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de presse, le journaliste Marcos Pohouégbé, promoteur du groupe de presse '' l'Eclaireur ''a invité le président de la République Patrice Talon à travers une lettre ouverte, à prendre des mesures urgentes pour soutenir la presse privée béninoise afin de la rendre plus professionnelle, plus libre et plus indépendante financièrement.

‹‹ Par cette semaine spéciale dont un jour est consacré aux réflexions sur l'état de la liberté de presse dans le monde, il m'échoit l'honneur mais aussi le devoir de m'adresser à votre auguste autorité, afin de vous faire part de mes préoccupations et de celles de nombreux acteurs de la presse privée béninoise ››. Extrait de la lettre ouverte du journaliste Coffi Armel Marcos Pohouégbé adressé au chef de l’Etat Patrice Talon.

Selon lui, la situation de la presse béninoise s'est détériorée depuis son accession au pouvoir en 2016. Car, son gouvernement a supprimé tous les contrats d'insertion publicitaire et de communication avec les organes de presse ainsi que l'aide de l'État à la presse privée, instauré depuis l'époque de l'ex-président Mathieu Kérékou. Il rappelle au président de la République que l'aide de l'État à la presse n'est pas une invention béninoise ou une faveur particulière. Ces décisions du gouvernement ont plongé les organes de presse privée dans des problèmes financiers face auxquels certains organes ont dû fermer, laissant des journalistes au chômage.

Coffi Armel Marcos Pohouégbé n'a pas manqué d'aborder les impacts négatifs du Code du Numérique sur la pratique du journalisme au Bénin. ‹‹ Aujourd'hui, le Code du Numérique est une épée de Damoclès sur la tête de tous les journalistes dont certains ont été arrêtés(…) en dehors de la précarité, la presse est de moins en moins libre comme le prouve les différents classements de Reporters sans frontières ››, ajoute-t-il. Ce journaliste espère que le gouvernement prenne dans un bref délai, des dispositions pour soutenir la presse privée béninoise.