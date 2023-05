Par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a tiré à boulets rouges sur l’actuel patron de l’Élysée. Dans des mots qui lui sont propres, il a critiqué de façon très ouverte les déclarations d’Emmanuel Macron qui indiquaient que la Russie avait déjà perdu sur le plan géopolitique se transformait en vassale des autres pays. Il n’est pas allé par quatre chemin pour invectiver le président français, qui, selon lui, est impacté négativement par son homologue ukrainien.

« Le président de la République a visiblement été lésé en fréquentant le junkie de Kiev.

Il a inhalé trop de l'air chaud de Paris mélangé aux déchets de cocaïne ukrainiens, que son invité émettait », s’est moqué Dmitri Medvedev. Ce fut également le moyen pour l’ex-dirigeant russe de rappeler que son pays est au cœur de toutes les imaginations en occident. Aussi, la thèse selon laquelle la Russie aurait perdu sur le plan géopolitique ne serait pas exacte selon ce dernier.

« Tous les États membres de l'OTAN se couchent le soir et se réveillent le matin en pensant à la Russie. De plus, certains des particulièrement lâches et souffrant de douleurs fantômes, comme la Pologne provisoirement occupée et nos provinces baltes, se sont bien souillés », a lancé Medvedev. « S'il y a bien eu une perte, c'est celle de la politique primitive de l'OTAN, avec son ambition sous-jacente de jouer un rôle exceptionnel au XXIe siècle », a-t-il poursuivi.

Rappelons que, l’ancien président russe s’est démarqué depuis le début de la guerre par ses déclarations. Il y a quelques semaines, le vice-président du puissant conseil de sécurité de Poutine a de nouveau averti les pays occidentaux d’une probable guerre mondiale. « Le monde est malade et est très probablement au bord d'une nouvelle guerre mondiale », avait-il déclaré.