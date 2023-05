Dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023) prévue pour le mois de juin 2023, la Confédération africaine de football (CAF) a fait confiance à un quatuor d’arbitres béninois conduit par Djindo Louis Houngnandandé pour officier, le 20 juin 2023 au stade de Maputo, le match Ethiopie # Malawi du groupe D. IL sera assisté par ses compatriotes Eric Ayimavo Ayamr Ulrich (1erassistant) et Narcisse Kouton ( 2ème assistant).

Quant à Stanislas Ahomlanto Dedjinnanchi, il a été désigné par l’instance faîtière du football africain comme le 4ème officiel. Il faut signaler que les 4 arbitres béninois désignés par la CAF pour ce match Ethiopie # Malawi seront supervisés par le Marocain Yahya Hadqa en tant qu’accesseur. Quant à l’Ougandais Awuye Yusuf Sulieman, il est le commissaire de la rencontre. Le Mozambicain Suleiman Fonseca de son côté est le coordinateur PMC (coordinateur de la cérémonie d’avant match). Les arbitres béninois cités plus haut ont été régulièrement désignés par la Caf pour des matchs internationaux ces dernières années. On pourrait dire que ces derniers sont sur les traces de l’ex arbitre international béninois, Bonaventure Coffi Codjia. La désignation régulière des arbitres béninois Djindo Louis Houngnandandé, Eric Ayimavo Ayamr Ulrich , Narcisse Kouton et Ahomlanto Dedjinnanchi contribuent ainsi à l’amélioration du niveau de l’arbitrage au Bénin.