Étonnant mais vrai, Elon Musk, le célèbre PDG de Tesla, SpaceX et bien d'autres sociétés innovantes, est désormais la personnalité la plus populaire en politique aux États-Unis, bien qu'il n'ait jamais fait officiellement partie du paysage politique. C'est ce que révèle un sondage réalisé par le Centre for American Political Studies à Harvard (CAPS) et le Harris Poll and HarrisX. Selon les résultats de cette enquête menée en mai 2023, Musk est considéré plus favorablement que n'importe quel politicien aux États-Unis. En effet, 47% des personnes interrogées considèrent Musk comme la personnalité politique la plus favorable du pays. Cette donnée, en soi, pourrait déjà suffire à inciter le magnat des technologies à envisager une éventuelle incursion en politique.

Le sondage suggère une popularité croissante pour Musk, qui, rappelons-le, n'est pas un homme politique de carrière, mais un entrepreneur de premier plan connu pour son rôle de pionnier dans plusieurs domaines technologiques de pointe. Sa cote de popularité surpasse celle d'acteurs politiques établis comme Donald Trump et Ron DeSantis, qui ont reçu respectivement 46% et 45% des voix.

Article similaire Donald Trump s'en prend à Elon Musk qui affirme avoir voté pour Biden Dans une interview récente avec Tucker Carlson de Fox News, le PDG de Tesla et propriétaire de Twitter, Elon Musk, a révélé qu'il avait voté…

Musk devance également deux autres figures politiques américaines majeures: Bernie Sanders et le président en exercice, Joe Biden. Ces derniers ont réussi à convaincre 42% des répondants, ce qui les place à la quatrième et à la cinquième position. Le fait que Musk soit considéré plus favorablement que les politiciens établis pourrait s'expliquer par sa réputation d'innovateur et de visionnaire. En effet, il est perçu par beaucoup comme un acteur du changement, capable de concevoir des solutions disruptives aux problèmes mondiaux, tels que le changement climatique et l'exploration spatiale.

La question se pose donc naturellement: Elon Musk fera-t-il le grand saut en politique ? Bien que le PDG de Tesla n'ait pas encore fait de commentaires à ce sujet, la possibilité d'un tel scénario fait déjà recette sur la toile. L'histoire a montré que des entrepreneurs à succès peuvent effectivement se lancer en politique, comme ce fut le cas avec Donald Trump. Pour l'instant, rien n'indique qu'il fera le grand pas. Mais ce sondage suggère qu'il aurait du soutien si jamais il décidait de le faire.