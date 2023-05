Alors que l'industrie automobile mondiale est secouée par la tempête de la pandémie de COVID-19 et de la crise en Ukraine, une déclaration surprenante a été faite par Elon Musk, PDG de Tesla. Lors d'une réunion avec ses actionnaires, Musk a prévenu d'une série imminente de faillites au sein de l'industrie automobile dans l'année à venir. "Les 12 prochains mois seront un véritable défi", a-t-il averti, soulignant les difficultés macroéconomiques qui attendent le secteur automobile. Bien que Musk ait exprimé sa confiance dans la résilience de Tesla face à ces défis, il a mis en lumière une réalité troublante à laquelle de nombreux constructeurs automobiles pourraient être confrontés.

Pendant ce temps, à l'autre bout du globe, le marché automobile chinois est en plein essor. Après une croissance soutenue depuis les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, les ventes de voitures ont dépassé les 20 millions d'unités par an depuis 2015. Le segment des véhicules électriques (VE), en particulier, a connu une croissance rapide, soutenue par les stratégies gouvernementales et la demande du marché.

BYD, une marque locale, est l'un des gagnants de cette évolution, avec une hausse de près de 69% de ses ventes cette année. Cela lui donne une part de 11% du marché automobile total, plus importante que celles de Volkswagen ou de Toyota. De plus, Tesla, malgré les préoccupations de Musk, a également vu ses ventes en Chine augmenter de 27% au premier trimestre.

Cette croissance est largement attribuée à l'augmentation des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables, qui ont connu une hausse de 22% au premier trimestre. En revanche, les ventes de véhicules à combustion interne ont diminué dans une mesure presque équivalente.

Les prédictions de Musk soulèvent des questions importantes sur l'avenir de l'industrie automobile. L'écart entre les constructeurs traditionnels en difficulté et les nouveaux venus en plein essor, en particulier en Chine, est de plus en plus marqué. Alors que l'industrie automobile se trouve à un carrefour, les prévisions de Musk pourraient bien servir d'avertissement pour ceux qui ne parviennent pas à s'adapter à cette nouvelle réalité.