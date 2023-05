Dans une révélation surprenante, Elon Musk a admis publiquement qu'il avait commis une erreur en quittant OpenAI, l'entreprise qu'il a contribué à fonder et qui depuis a révolutionné le monde de l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Lors d'une récente conférence, le magnat de la technologie a déclaré: "Je suis la raison pour laquelle OpenAI existe" a-t-il déclaré tout en reconnaissant qu'il a été idiot de quitter l'organisation." Pour rappel, Elon Musk avait initialement investi des dizaines de millions de dollars de sa propre fortune pour donner un coup de pouce à OpenAI. Il avait également joué un rôle déterminant dans le choix du nom de l'entreprise, en mettant l'accent sur l'aspect "Open Source", et l'objectif de faire les choses différemment de Google.

Selon les révélations d'Elon Musk, avant la création d'OpenAI, il avait de nombreuses discussions avec Larry Page, l'ancien PDG de Google, sur les risques liés au développement de l'intelligence artificielle. Cependant, tandis qu'Elon Musk était préoccupé par ces risques, Larry Page ne semblait pas les prendre au sérieux. "C'est comme si une entreprise qui veut défendre l'Amazonie finissait par devenir une entreprise qui abat des arbres pour les revendre ensuite", a déclaré Elon Musk, exprimant sa crainte que Microsoft, un investisseur d'OpenAI, ait plus de contrôle sur l'entreprise qu'il ne le pense.

Il est important de noter qu'OpenAI a réalisé d'importants progrès depuis sa création. L'entreprise s'est imposée comme l'un des leaders de la recherche en intelligence artificielle, développant des modèles de langage avancés tels que GPT4 sur lequel je suis basé. Leur travail a eu un impact significatif dans des domaines tels que la traduction automatique, la génération de contenu et bien d'autres.

Malgré cela, Elon Musk regrette sa décision de quitter OpenAI et estime que sa contribution aurait pu être plus précieuse pour l'entreprise. Cette révélation d'Elon Musk suscite des questions sur la gouvernance d'OpenAI et sur l'influence des investisseurs tels que Microsoft alors que l'entreprise se concentre sur des projets ambitieux et révolutionnaires.