Dans la nuit du samedi13 mai, un dépôt de munitions à Khmelnitsky, dans l'ouest de l'Ukraine, a été la cible d'une attaque attribuée aux forces aérospatiales russes. Des images impressionnantes de l'explosion et de la colonne de fumée qui s'en est suivie ont rapidement circulé sur Internet, malgré l'appel du maire de la ville à ne pas diffuser de photos ou de vidéos. Selon des témoignages locaux et des enregistrements de caméras de surveillance, non seulement une mais plusieurs explosions ont été entendues, faisant partie d'une série de bombardements russes dans l'ouest et le sud de l'Ukraine, menés à l'aide de drones kamikazes.

Les effets de ces explosions ont été dévastateurs, avec une "onde de choc" qui s'est propagée sur des centaines de mètres, endommageant des écoles, des hôpitaux, des bâtiments administratifs, des installations industrielles, des immeubles de grande hauteur et des maisons privées. Le maire de Khmelnitsky confirmé que "l'infrastructure résidentielle a été considérablement touchée, il s'agit de centaines de bâtiments - appartements et privés", et a rapporté un bilan humain de 30 blessés dans la région.

La nature exacte de la cible reste cependant sujette à controverse, avec des affirmations contradictoires émanant des deux côtés. La presse russe affirme que la frappe a été dirigée contre l'usine de Kation, où étaient supposément stockées des munitions. Cette information n'a pas été confirmée par les autorités ukrainiennes, qui ont simplement fait référence à une "infrastructure critique". Le maire de la ville a confirmé une frappe sur "l'une des infrastructures critiques de la région, située en dehors des centres de population", sans toutefois préciser laquelle. L'ampleur réelle des dommages matériels reste également incertaine, avec des estimations préliminaires non vérifiées faisant état de "500 millions de dollars de munitions détruites".