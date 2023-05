Les récentes attaques terroristes de Koabagou dans la commune de Kérou et celles de Banikoara dans la partie septentrionale du Bénin n’ont pas laissé indifférentes la classe politique béninoises et celle des intellectuels. Reçu ce mardi 09 mai 2023 sur BIP Radio, Dr Gilles Yabi, analyse politique, fondateur et président de Watchi, Think-tank citoyen de l’Afrique de l’ouest a fait quelques propositions aux autorités politiques pour contrer le terrorisme qui cherche à tendre ses tentacules la zone côtière de l’Afrique de l’Ouest.

L’analyste politique a précisé qu’il n’y a pas de recettes miracles. Il a fait savoir que c’est l’ensemble de la région ouest africaine qui connait l’insécurité depuis de nombreuses années. A propos des réformes politiques, le fondateur et président de Watchi, Think-tank citoyen de l’Afrique de l’ouest a déclaré qu’il y a un message très important pour le Bénin comme pour les autres pays dont ceux-ci doivent tenir compte. Celui d’éviter la stigmatisation de certaines communautés. « D’autres pays l’ont fait, cela a aggravé la situation » a-t-il lâché avant d’ajouter que « c’est très important d’avoir une véritable pédagogie aujourd’hui par rapport à cela et d’avoir une approche nouvelle qui est à la fois sécuritaire, politique, économique et sociale ».