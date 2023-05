Du 29 avril au 19 mai 2023, l’Algérie a abrité la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (Can U17Algérie 2023). La finale de ladite compétition de la catégorie des jeunes qui a opposé le vendredi 19 mai 2023 les Lionceaux de la Téranga du Sénégal aux Lionceaux de l’Atlas du Maroc a tourné à l’avantage des Sénégalais. L’équipe nationale U17 du Sénégal a dicté donc sa loi à son homologue du Maroc par le Score de 2 buts à 1.

Il faut signaler qu’avant de se qualifier pour la finale, la sélection nationale des moins de 17 ans du Sénégal a éliminé en demi-finales les Etalons U20 du Burkina Faso (1-1, 5-4 après TAB). En ce qui concerne le match de la 3ème place joué le jeudi 18 mai 2023, la sélection burkinabè des moins de 17 ans a pris la troisième place en battant les Aiglons du Mali par 2 buts à 1. Précisons que le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso et le Mali sont qualifiés pour la phase finale de la 19ème édition de la Coupe du monde U17 qui se déroulera du 10 novembre au 2 décembre 2023.

Le Brésil est le tenant du titre de la 18ème édition. Il est à noter que le Sénégal est en pleine ascension dans le monde footballistique africain. En l’espace de 2 ans, le pays a remporté 5 trophées respectivement par Aliou Cissé à la Can 2021, Pape Thiaw au Championnat d’Afrique des Nations 2022, Malick Daff à la Can U20, Serigne Saliou Dia à la Can U17 et Mamadou Diallo à la Can Beach Soccer en 2022.