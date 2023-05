Ce Mercredi 17 Mai 2023, l'Ukraine a catégoriquement nié les déclarations russes selon lesquelles un missile hypersonique russe aurait détruit un système de défense antimissile américain Patriot lors d'une attaque aérienne sur Kiev. Pour rappel, le ministère russe de la Défense avait fait cette déclaration mardi, peu après une attaque nocturne sur la capitale ukrainienne. Cependant, des responsables américains ont par la suite affirmé que le système Patriot avait probablement subi des dommages, mais qu'il ne semblait pas avoir été entièrement détruit.

Yuriy Ihnat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, s'est exprimé à la télévision ukrainienne pour apaiser les inquiétudes. "Je veux dire : ne vous inquiétez pas du sort du Patriote", a-t-il déclaré. Il a exclu la possibilité qu'un missile russe de type "Kinzhal" puisse anéantir un système Patriot. Avec une pointe d'ironie, il a ajouté ces mots : "Détruire le système avec une sorte de 'Kinzhal', c'est impossible. Tout ce qu'ils disent là-bas, cela peut rester dans leurs archives de propagande." Le système Patriot fait partie d'un ensemble d'unités sophistiquées de défense aérienne fournies par l'Occident pour aider l'Ukraine à repousser les frappes aériennes russes, en réponse à l'offensive lancée par Moscou l'année dernière.

Article similaire Cacophonie autour des frappes russes sur Kiev La capitale ukrainienne a été une nouvelle fois plongée dans le chaos et la terreur lors d'une attaque nocturne "complexe" menée par des drones et…

Dans un de nos précédents articles publiés hier intitulé "Cacophonie autour des frappes russes sur Kiev", nous mettons en lumière les différentes versions qui avaient émergé en Russie et en Ukraine après qu'une salve de missiles s'est abattue sur Kiev. L'Ukraine avait affirmé avoir détruit pas moins de six missiles hypersoniques présentés par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine comme "invincibles" tandis que Moscou affirmait que les frappes ont été un succès et que toutes les cibles ont été effectivement touchées.