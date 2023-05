En réaction à la décision américaine d'imposer des restrictions de visa à deux officiers de l'armée malienne, le gouvernement du Mali a convoqué l'ambassadrice des États-Unis, Rachna Korhonen. Cette convocation, initiée par le ministère malien des Affaires étrangères, a pour objectif de faire part des "vives protestations" du gouvernement malien face à ce qu'il qualifie de "fausses accusations" à l'encontre de la République du Mali, selon un communiqué officiel délivré par le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maiga.

L'ambassadrice américaine a été appelée pour s'expliquer sur "la décision unilatérale du gouvernement des États-Unis d'Amérique" annoncée le 25 mai 2023. Cette décision concernait l'imposition de restrictions de visa à l'encontre du colonel Moustapha Sangaré et du major Lassine Togola, deux officiers respectés de l'armée malienne. Les autorités américaines les accusent d'être impliqués dans des violations des droits humains, notamment dans le massacre de Moura, qui a fait plus de 500 morts en mars 2022 selon un rapport de l'ONU.

En outre, le gouvernement malien a exprimé son mécontentement face à la forme publique et la portée du message véhiculé par le gouvernement américain. "Au-delà de la mesure elle-même, sans fondement et injuste, [...] cela porte atteinte à la présomption d'innocence des intéressés et jette le discrédit sur l'ensemble de l'Institution militaire," a déclaré le colonel Maiga. Le gouvernement du Mali, qualifiant le rapport de l'ONU de "biaisé" dans son approche et son contenu, a également ouvert une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits de l'ONU pour "espionnage", "atteinte à la sûreté extérieure de l'État", et "complot militaire".