Initialement prévue pour être fêtée le 28 avril dernier, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail a été célébrée le vendredi 12 mai 2023 à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Plusieurs activités ont été menées sur le site. Selon Rahkmatoula Cissé, Responsable ESG et HSE Manager SIPI-Bénin, la date du 28 avril dernier était retenue pour commémorer la Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail mais, les entreprises qui sont sur le terrain ont commémoré à leur façon cette journée ce vendredi 12 mai.

La Responsable ESG et HSE Manager SIPI-Bénin a expliqué que la célébration de cette journée internationale de la santé et de la sécurité au travail est une occasion pour eux de discuter avec les différentes parties prenantes qui sont sur la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), notamment les prestataires de construction et les investisseurs, de s’entendre sur les bases de collaboration et d’interaction pour améliorer la culture de la sécurité dans leurs entreprises. Elle a laissé entendre que la sensibilisation est quelque chose qui se fait de façon continuelle avec les différents employés et prestataires qui sont sur la zone économique spéciale. Rahkmatoula Cissé a indiqué que pour la célébration de cette journée particulièrement, ils ont mis l’accent sur les directeurs d’entreprise et les différents managers de ces différentes entreprises parce qu’ils sont accompagnateurs et porteurs des messages auprès de leurs employés.

Pour elle, « si la tête comprend le principe, si la tête accepte le principe, de facto c’est mis en application dans ces différentes entreprises ». Le choix de ces derniers permettra de travailler avec eux et développer certains thèmes qui tiennent à cœur la SIPI-Bénin. Trois principaux thèmes ont été développés sur la santé notamment les troubles musculeux squelettiques, les travaux électriques et les travaux en hauteur. En ce qui concerne les perspectives, la Responsable ESG et HSE Manager SIPI-Bénin Rahkmatoula Cissé a fait savoir qu’on ne peut pas construire une culture de sécurité du jour au lendemain. Mais, elle a espéré qu’au terme des ateliers, qu’ils soient porteurs de messages dans les entreprises et qu’ils leur facilitent l’implémentation d’une culture positive de la santé au travail.

Quant à Dr Dossou-Togbé Marie-Axelle, formatrice sur le thème « la prévention de la dorsolombalgie au travail », elle a affirmé que cette formation s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail dont le thème était « pour un milieu de travail vert et sain ». Par rapport à l’importance des échanges, elle a informé que cette journée parle, en premier lieu, de la sécurité et la santé de tous les travailleurs de toutes les entreprises. Pour Dr Dossou-Togbé Marie-Axelle, tout le monde est concerné et donc cela permet de faire le point au niveau de chaque acteur des entreprises afin de savoir les actions à mener antérieurement et ce qu’il reste à mener pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs à leur poste de travail. Mais également, assurer de bonnes conditions de travail et un bien-être au travail. La formatrice a confié que le thème « la prévention de la dorso-lombalgie au travail » est choisi parce qu’il s’agit pour la plupart, des agents intervenant sur un site de transformation et des unités de construction.

C’est pour cela qu’ils ont jugé bon de parler de ce thème. Elle a précisé que la présentation a porté sur les bons gestes à adopter en milieu professionnel, en position assisse comme debout pour prévenir les douleurs de dos. Pour elle, la clé de la réussite d’une bonne protection dorso-lombalgie demande une démarche particulière et collective avec un volet pluridisciplinaire. Selon Dr Dossou-Togbé Marie-Axelle, tout le monde doit être engagé pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Un des participants qui a suivi cette formation a remercié SIPI-Bénin pour avoir pris cette initiative de réunir les entreprises pour pouvoir célébrer la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et a ajouté que les différents panels développés sont très instructifs. « Nous avons gagné en connaissance » a-t-il lâché et de poursuivre en ces termes : « Il y aura un retour d’expérience après avoir participé à cette section interne ». Signalons que la sensibilisation a été également suivie de travaux pratiques sur l’échafaudage.