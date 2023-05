Après plusieurs mois à la tête de plusieurs classements des hommes les plus riches au monde, le richissime français, Bernard Arnault, a enregistré une importante perte de sa fortune. En effet, selon les informations du Bloomberg Billionaires Index, le patron du géant mondial du luxe, LVMH, a perdu 11,2 milliards de dollars, hier mardi 23 mai 2023. Alors que, quelques jours avant, sa fortune et celle de sa famille était estimée à 233,6 milliards de dollars, elles sont maintenant à 192 milliards de dollars. Il s’agit là d’un chiffre qui est toujours au-dessus de la valeur nette du patron de SpaceX, Elon Musk, estimée à 180 millions de dollars.

Une baisse de 3%

La baisse de la fortune de Bernard Arnault et famille, s’explique selon les médias par une déroute du marché du luxe. Ainsi, hormis LVMH, les valeurs d’autres marques comme Hermès ou encore Kering, propriétaire de Gucci, ont chuté globalement de 30%. Ce dernier a connu une baisse de 2%, Hermès 4% et LVMH 3%. Selon les analystes de la Deutsche Bank, « le ralentissement de la croissance à une croissance négative d'une année sur l'autre aux États-Unis est une préoccupation croissante, en particulier compte tenu des signes de ralentissement de la demande de consommateurs ambitieux plus sensibles à l'économie ».

Pour rappel, Bernard Arnault avait été identifié plusieurs mois plus tôt comme étant l’homme le plus riche du monde par le magazine américain Forbes. À en croire ce dernier, l’homme âgé de 74 ans avait vu sa fortune augmenter de 12 milliards de dollars pour atteindre 210 milliards de dollars. Selon l’agence américaine Bloomberg qui avait précisé qu’il s’agit d’un nouveau record pour l’homme d’affaire français. Celui-ci gardait une avance sur le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, ainsi que sur Jeff Bezos, fondateur du géant américain du e-commerce Amazon.