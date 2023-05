La situation en Ukraine continue de susciter des inquiétudes à l'échelle mondiale, alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'intensifie. Dans ce contexte, les États-Unis ont récemment fait une déclaration concernant leur position et leurs actions futures dans ce conflit. Le secrétaire à la Défense américain, Lloyd Austin, a annoncé que les États-Unis ne participeraient pas à une guerre à grande échelle en Ukraine, mais qu'ils continueraient à soutenir l'Ukraine avec une aide militaire.

Lors d'une audience au sous-comité des crédits du Sénat sur la défense, Austin a affirmé : "Nous ne serons pas entraînés dans la guerre de choix de Poutine, mais nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine alors qu'elle se bat pour se défendre, et nous continuerons à renforcer la défense collective et la dissuasion de l'OTAN." Les États-Unis ne souhaitent ainsi pas s'engager directement dans le conflit, mais restent déterminés à soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour sa souveraineté.

En ce qui concerne l'aide militaire, Austin a souligné que les États-Unis ont déjà engagé plus de 32 milliards de dollars au cours de l'année écoulée pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre les russes. Cette aide comprend des équipements tels que des systèmes de défense aérienne, des systèmes d'artillerie, des chars et d'autres véhicules blindés. Il est également prévu d'augmenter la production de la base industrielle de défense afin de répondre aux besoins de sécurité urgents de l'Ukraine.

Notons que les États-Unis ne sont pas les seuls acteurs internationaux à réagir à cette situation. Les pays européens dont la France et le Royaume-Uni ont, par exemple, exprimé leur soutien inconditionnel à l'Ukraine et ont promis de renforcer la défense collective et la dissuasion dans la région. D'autres pays ont également fourni une aide militaire et humanitaire à l'Ukraine pour l'aider à faire face à cette crise.