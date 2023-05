Le président chinois Xi Jinping est favorable à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans son pays. D’après la presse chinoise, le chef de l’État a déclaré hier vendredi 05 mai 2023, que Pékin devrait saisir les opportunités offertes par l’IA, dans le domaine de l’industrie. Selon les informations rapportées par l’agence de presse Xinhua, le numéro un chinois a relevé l’importance de développer la capacité de la Chine en ce qui concerne l’Intelligence artificielle. Selon lui, la Chine doit tirer profit de ce secteur afin de contribuer à la modernisation du système industriel.

Construire un système industriel moderne

Xi Jinping a estimé que la Chine devrait saisir les opportunités offertes par les nouvelles avancées scientifiques, dans le but construire un système industriel moderne « holistique, avancé et sans danger ». Notons que ce n’est pas la première fois que le président chinois évoque le développement de l’IA. Au cours d’une précédente réunion, il avait déclaré : « Accélérer la construction d'un système industriel moderne soutenu par l'économie réelle est crucial pour nous afin de prendre une initiative stratégique dans le développement futur et la concurrence internationale ». Pour rappel, ces informations interviennent dans un contexte où la presse internationale a fait état de l’intégration de l’IA dans l’armement de la Chine.

Selon BlogTic, Les chercheurs impliqués dans le projet avaient indiqué que les tests menés sur l'artillerie à guidage laser assistée par l'IA avaient démontré une précision impressionnante, touchant des cibles humaines jusqu'à 16 km. Il s’agit d’une innovation qui pourrait, en plus de réduire les coûts liés aux opérations militaires, augmenter l'efficacité des forces armées chinoises. À en croire le South China Morning Post, contrairement aux approches conventionnelles basées sur des calculs mathématiques, l'IA est capable de vite examiner des paramètres tels que la vitesse du vent, la température et la pression atmosphérique, qui influencent la précision des tirs d'artillerie traditionnels