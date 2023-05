Des policiers sont tombés sur un homme qui volait du carburant dans une société française. Le mis en cause, au cours de son interpellation, s’en est pris à un des agents, qu’il a poignardé à plusieurs reprises. Selon les informations rapportées par les médias français, l’altercation a eu lieu dans la nuit du vendredi au samedi 13 mai 2023, à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. L’homme pris en flagrant délit de vol a été placé en garde à vue pour tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique. À en croire les journaux, les agents de police effectuaient une surveillance au niveau de l’avenue Maréchal-Foch.

L’individu avait pris la fuite

Ils étaient là parce que la société Renault Trucks s’était plainte de plusieurs cas de vol de carburant sur ses poids lourds. À une heure du matin, ils voient une personne qui essaie de se cacher dans le bâtiment de l’entreprise. Au moment, où ils ont essayé de se rapprocher, l’individu a pris la fuite avant d’être rapidement rattrapé. Cependant, il a fait tomber un agent et l’a poignardé à trois reprises au tournevis, au niveau du thorax. D’après une source proche du dossier : « Heureusement que la pointe a été stoppée par son gilet pare-balles. Seul un coup porté au niveau du bras lui a causé une éraflure ».

Le mis en cause a par la suite été maîtrisé et placé en garde à vue. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un policier français est agressé par un individu, dans l’exercice de ses fonctions. L’année dernière, un fonctionnaire de police avait été transporté d’urgence à l’hôpital où il avait subi une intervention chirurgicale, suite à une agression par un suspect. Ce dernier lui avait arraché sa matraque et l’avait utilisé pour le frapper. En conséquence, le policier avait eu une fracture au bras. D’après les médias, les faits se seraient produits lors de l’interpellation de l’homme âgé de la trentaine.